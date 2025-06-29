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09:41, 29 июня 2025Интернет и СМИ

На Западе указали на признак высоких потерь Украины в конфликте

Журналист Боуз: Обмен России и Украины телами указывает на высокие потери Киева
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетСанкции против России:

Фото: Stringer / Reuters

Серия обменов России и Украины телами военнослужащих свидетельствует о высоких потерях Киева в конфликте. На признак диспропорции в людских потерях между сторонами указал в социальной сети X западный журналист Чей Боуз.

«Истинные масштабы потерь Украины невообразимы. Сотни тысяч сейчас числятся "пропавшими без вести". Миллион погибших», — говорится в публикации.

Он напомнил, что в результате обменов Москва получила несколько десятков тел военнослужащих, а Киев — тысячи погибших.

Ранее Боуз призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить разговаривать только с собой. Таким образом журналист отреагировал на обращение украинского лидера, где тот заявил о значительном усилении санкций против России.

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