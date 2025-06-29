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12:34, 29 июня 2025Мир

Нарышкин рассказал о новом телефонном разговоре с главой ЦРУ

Нарышкин и глава ЦРУ Рэтклифф договорились о телефонных звонках в любой момент
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин рассказал о телефонном разговоре с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, в ходе которого они договорились о дальнейших контактах. Об этом передает РИА Новости.

«Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться», — подчеркнул он.

По словам Сергея Нарышкина, вместе с главой ЦРУ они готовы и в дальнейшем обсуждать «интересующие вопросы» в ходе новых звонков.

Ранее директор СВР РФ заявил о необходимости продолжать переговоры России и Украины. Кроме того, он посчитал очень важным обсуждение гуманитарных вопросов в ходе прошедших раундов встреч.

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