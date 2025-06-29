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04:06, 29 июня 2025Мир

Сын Трампа высказался о возможности стать президентом США

FT: Сын Трампа Эрик не исключил возможности стать следующим президентом США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Nicolas Briquet / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп высказался о возможности стать следующим главой государства. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times (FT).

По его словам, он не исключает такой возможности. Вице-президент Trump Organization отметил, что члены семьи Трампа могли бы основать политическую династию.

«Хотел бы я, чтобы мои дети прожили тот же опыт, что и я за последние десять лет? Знаете, если бы ответ был "да", я думаю, политический путь был бы легким — в том смысле, что я смог бы это сделать», — сказал он.

Ранее свое участие в будущих выборах президента США допустил другой сын Трампа — Дональд Трамп-младший. «Может быть, однажды», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

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