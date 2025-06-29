В Кремле назвали условия для переговоров с Западом

Песков: Россию невозможно силой или давлением подтолкнуть за стол переговоров

Россия не подчинится силе или давлению и сядет за стол переговоров только благодаря аргументам и логике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами, подтолкнуть Россию за счет какого-то давления или силы невозможно», — заметил он.

Так официальный представитель Кремля отреагировал на возможность принятия нового пакета антироссийских санкций. По его словам, в России не сомневаются, что в скором времени он будет принят. В то же время Дмитрий Песков назвал санкционное давление обоюдоострым оружием.

Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате нового раунда российско-украинских переговоров. По его словам, ее объявят после завершения обмена пленными.