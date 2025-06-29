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13:43, 29 июня 2025Мир

В Кремле сравнили характер контактов с США при Трампе и Байдене

Ушаков: При Трампе диалог России и США похож на дружеское общение
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Диалог России с администрацией президента США Дональда Трампа похож на дружеское общение, в отличие от контактов при Джо Байдене. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Здесь сейчас идет диалог, который дает возможность как-то чуть отойти в сторону, копнуть где-то поглубже, где-то посмотреть, что реально возможно, где реальные сдвиги могут быть. То есть нормально идет разговор», — объяснил он.

При этом представители администрации Байдена, по словам Ушакова, лишь «по бумажке» зачитывали официальную позицию и не пытались вступить в диалог с российской стороной. Нынешние контакты носят гораздо более полезный характер, хотя на данный момент и не привели к кардинальным изменениям, заметил он.

Ранее Юрий Ушаков ответил на вопрос о месте встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, она необязательно пройдет в Нью-Йорке.

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