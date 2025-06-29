Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:18, 29 июня 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о месте встречи Путина и Трампа

Ушаков: Встреча Путина и Трампа не обязательно пройдет в Нью-Йорке
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / РИА Новости

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необязательно пройдет в Нью-Йорке, она может состояться и в другом месте. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Если лидеры договорятся о каких-то других параметрах встречи, то она может пройти и в другом месте, необязательно в Нью-Йорке», — заметил он.

По словам Ушакова, место, как и время встречи, на данный момент не утверждено. В то же время хорошим поводом для нее могло бы стать 80-летие ООН, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке.

Ранее Юрий Ушаков рассказывал о желании США взять паузу в переговорах с Россией по нормализации отношений. При этом стороны вскоре могут достичь согласия о новой встрече, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об изменении ряда выплат с 1 июля

    Вучич рассказал о снижении инвестиций в страну из-за протестов

    В Кремле назвали хороший повод для встречи Путина и Трампа

    Россиянам назвали пять лайфхаков для контроля аппетита

    Россиянам развеяли популярный миф о вреде мороженого

    Адвокат назвал возможное наказание для задержанных учеников «секс-гуру»

    В ДНР раскрыли военное значение Новоукраинки

    В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа

    Союзник США в Азии максимизировал закупки российских угля и газа

    США сняли часть санкций с России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости