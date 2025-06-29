В Кремле ответили на вопрос о месте встречи Путина и Трампа

Ушаков: Встреча Путина и Трампа не обязательно пройдет в Нью-Йорке

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необязательно пройдет в Нью-Йорке, она может состояться и в другом месте. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Если лидеры договорятся о каких-то других параметрах встречи, то она может пройти и в другом месте, необязательно в Нью-Йорке», — заметил он.

По словам Ушакова, место, как и время встречи, на данный момент не утверждено. В то же время хорошим поводом для нее могло бы стать 80-летие ООН, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке.

Ранее Юрий Ушаков рассказывал о желании США взять паузу в переговорах с Россией по нормализации отношений. При этом стороны вскоре могут достичь согласия о новой встрече, добавил он.