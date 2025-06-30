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11:02, 30 июня 2025Россия

Алаудинов прокомментировал ролик с избиением полицейского бойцами «Ахмата» под Белгородом

Генерал Алаудинов: Избивший сотрудника военной полиции под Белгородом задержан
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что избивший сотрудника военной полиции под Белгородом задержан. Командир спецназа «Ахмат» отметил, что из его подразделения никто не нападал на правоохранителя. Свой комментарий по ситуации он разместил в Telegram-канале.

В конце минувшей недели по соцсетям разошелся ролик, на котором, предположительно, чеченские бойцы в грубой форме общаются с работником военной полиции на одном из блокпостов в Белгородской области. Полицейский был избит. За пострадавшего вступился ветеран спецоперации и народный губернатор ДНР Павел Губарев. В своем Telegram-канале он потребовал, чтобы Алаудинов дал разъяснение по поводу инцидента. Губарев в своем посте подчеркнул, что чеченские военные не впервые становятся участниками подобных конфликтов. По мнению бойца СВО, должного наказания для ахматовцев после скандалов никогда не было.

Алаудинов в свою очередь объявил, что к нападению на сотрудника правопорядка никто из «Ахмата» не причастен. Он заверил, что настоящего преступника уже поймали.

«Это боец другого подразделения — это раз. Я не несу ответственности за все подразделения Российской Федерации. Я являюсь командиром спецназа "Ахмат". Второе — по данному факту возбуждено уголовное дело», — ответил генерал-лейтенант.

Ранее Алаудинов поделился, что в составе «Ахмата» есть японец, китайцы и корейцы.

ЖЗЛ
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