Более сотни мигрантов доставили в отдел в результате рейда в российском городе

В Сургуте прошел рейд по выявлению нелегалов, в отдел доставили 120 мигрантов

Более сотни мигрантов доставили в отдел в результате рейда в Сургуте. Об этом сообщает Telegram-канал «Община НОВОСТИ», связанный с движением «Русская община».

Канал опубликовал видео, снятое во время рейда. Он был проведен силовиками и активистами.

В ходе мероприятий в отделение полиции было доставлено 120 иностранных граждан. Часть из них признали нарушителями российского законодательства. О каких именно проступках идет речь, не уточняется.

Ранее стало известно о масштабных рейдах в городе Вязьме Смоленской области. Там силовики задерживали людей неславянской внешности на стройках и рынках. Местные жители предполагают, что на такие меры представители силовых структур пошли из-за расправы над 22-летним мужчиной.