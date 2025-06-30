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11:34, 30 июня 2025Россия

Более сотни мигрантов доставили в отдел в результате рейда в российском городе

В Сургуте прошел рейд по выявлению нелегалов, в отдел доставили 120 мигрантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Община НОВОСТИ»

Более сотни мигрантов доставили в отдел в результате рейда в Сургуте. Об этом сообщает Telegram-канал «Община НОВОСТИ», связанный с движением «Русская община».

Канал опубликовал видео, снятое во время рейда. Он был проведен силовиками и активистами.

В ходе мероприятий в отделение полиции было доставлено 120 иностранных граждан. Часть из них признали нарушителями российского законодательства. О каких именно проступках идет речь, не уточняется.

Ранее стало известно о масштабных рейдах в городе Вязьме Смоленской области. Там силовики задерживали людей неславянской внешности на стройках и рынках. Местные жители предполагают, что на такие меры представители силовых структур пошли из-за расправы над 22-летним мужчиной.

Вот это да!
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