Более сотни мигрантов доставили в отдел в результате рейда в российском городе

Более сотни мигрантов доставили в отдел в результате рейда в Сургуте. Об этом сообщает Telegram-канал «Община НОВОСТИ», связанный с движением «Русская община».
Канал опубликовал видео, снятое во время рейда. Он был проведен силовиками и активистами.
В ходе мероприятий в отделение полиции было доставлено 120 иностранных граждан. Часть из них признали нарушителями российского законодательства. О каких именно проступках идет речь, не уточняется.
Ранее стало известно о масштабных рейдах в городе Вязьме Смоленской области. Там силовики задерживали людей неславянской внешности на стройках и рынках. Местные жители предполагают, что на такие меры представители силовых структур пошли из-за расправы над 22-летним мужчиной.