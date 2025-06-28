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21:49, 27 июня 2025Россия

Силовики начали жестко задерживать людей неславянской внешности в российском городе

Масштабные антимигрантские рейды начались в Вязьме
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Силовики проводят масштабные антимигрантские рейды в Вязьме Смоленской области. В частности, людей неславянской внешности задерживают на рынках и стройках, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«В рейдах принимают участие сотрудники ГАИ. Силовики (в том числе ОМОН) жестко задерживают людей неславянской внешности — так, задержан был даже мужчина с российским паспортом», — говорится в сообщении.

Местные жители предполагают, что на такие меры представители силовых структур пошли из-за убийства 22-летнего мужчины, произошедшего накануне. По данным «Осторожно, новости», пострадавшего ударили ножом за то, что он заступился за друга. Нападавших задержали, однако их личности не раскрываются.

Ранее подобные рейды прошли в Воронеже. Там некоторые мигранты оказали силовикам сопротивление.

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