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14:38, 30 июня 2025Интернет и СМИ

Раскрыты подробности о действиях ВСУ в зоне Чернобыльской АЭС

El Mundo: ВСУ возводят защитные сооружения в зоне Чернобыльской АЭС
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят защитные сооружения в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил журналист Альберто Рохас в статье для испанской газеты El Mundo.

«Украина уже давно перевозит в это место (зона Чернобыльской АЭС — прим. «Ленты.ру») песок, мешки с землей, "зубы дракона" и другие средства защиты. (...) Киевское правительство доставило очищенные от радиации строительные материалы из других районов страны для возведения всех этих укреплений», — раскрыл подробности действий Украины Рохас.

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