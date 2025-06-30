El Mundo: ВСУ возводят защитные сооружения в зоне Чернобыльской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят защитные сооружения в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил журналист Альберто Рохас в статье для испанской газеты El Mundo.

«Украина уже давно перевозит в это место (зона Чернобыльской АЭС — прим. «Ленты.ру») песок, мешки с землей, "зубы дракона" и другие средства защиты. (...) Киевское правительство доставило очищенные от радиации строительные материалы из других районов страны для возведения всех этих укреплений», — раскрыл подробности действий Украины Рохас.