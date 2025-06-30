Для GTA VI появится русская реклама

GTA VI получит русский язык — Rockstar начала искать переводчика

Создатель GTA студия Rockstar Games начала искать переводчика материалов на русский язык. На это обратил внимание инсайдер под ником Ben.

Американская компания открыла ряд вакансий для переводчиков, которые займутся локализацией маркетинговых материалов. Среди 12 вакансий есть и предложение для специалиста в области русского языка. Соискателям предлагают 12-месячный контракт с фиксированной оплатой в лондонском филиале Rockstar. Описание вакансий доступно на сайте компании.

Вероятнее всего, специалист займется переводом маркетинговых материалов, предназначенных для русскоязычных пользователей. Переводчик будет консультировать геймдизайнеров. Также на сайте разработчика указано, что в будущем они могут привлечь переводчиков с других языков.

В последних частях Grand Theft Auto основным языком озвучки персонажей был английским. При этом русский язык был доступен минимум на уровне субтитров и интерфейса. В марте 2024 года Rockstar Games опубликовала объявление, что ищет специалиста по русскому языку — вероятно, он займется переводом материалов с английского языка.

Выход GTA VI запланировали на май 2026 года. В июне инсайдер под ником GameRoll заявил, что в игре будут сотни функциональных торговых центров и более 700 магазинов.