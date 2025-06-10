Раскрыты новые детали GTA VI

В GTA VI добавят сотни работающих торговых центров и функцию смены персонажей

В новой игре Grand Theft Auto появятся сотни функциональных торговых центров. Об этом сообщает издание TechRadar за ссылкой на инсайдера GameRoll.

По словам известного инсайдера, в GTA VI окажутся сотни торговых центров и более 700 магазинов. Причем все торговые сети будут полностью функциональными — игрок сможет посетить их и совершить покупки. В сообщении говорится, что в новой игре количество доступных интерьеров увеличится, что выведет реализм на новый уровень.

Кроме того, в GTA VI будет классическая смена между персонажами, которая появилась в GTA V. Игрок сможет переключаться между Джейсоном и Люсией в свободное от прохождения миссий время. Также в некоторых миссиях ему нужно будет по сюжету переключаться между главными героями.

Также в отчете говорится, что в некоторых небоскребах в городе будут лифты. То есть здания бизнес-центров тоже окажутся частично функциональными и интерактивными.

«Если эта утечка правдива, то GTA VI установит невероятно высокий стандарт для других игр с открытым миром», — заявил автор TechRadar Исайя Уильямс.

В середине мая в компании Take-Two заявили, что задержка выхода GTA VI не является большой и необходима, чтобы закончить работу над тайтлом.