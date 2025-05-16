Издатель GTA VI прокомментировал задержку игры

Издатель GTA VI Take-Two заявил, что задержка выхода игры не является большой

В компании Take-Two заявили, что задержка выхода GTA VI не является большой и необходима, чтобы закончить работу над тайтлом. Об этом сообщает издание VentureBeat.

В интервью журналистам глава Take-Two, которая выступает издателем игр Rockstar Games, Штраус Зельник прокомментировал перенос выхода GTA VI на 26 мая 2026 года. По его словам, перенос выхода игры с осени 2025-го на май 2026-го необходим, чтобы «довести новаторский проект до уровня, которого требуют фанаты».

Также Зельник отметил, что задержка выхода игры не является очень большой — меньше шести месяцев. Он подчеркнул, что у запланированной на осень GTA VI не было конкретной даты релиза, поэтому выпуск игры задержали меньше чем на полгода.

Руководитель Take-Two подчеркнул, что Grand Theft Auto V достигла отметки 215 миллионов проданных копий. Также он признался, что разработка GTA VI началась в 2020 году — сразу после коммерческого успеха другой игры Rockstar Red Dead Redemption 2. Зельник подытожил, что амбициозность и сложность Grand Theft Auto VI превосходит все предыдущие игры Rockstar.

Студия Rockstar Games в начале мая объявила о переносе выхода GTA VI на 26 мая 2026 года. «Мы хотим поблагодарить вас за вашу поддержку и терпение, пока мы работаем над завершением игры», — отметили в компании. Изначально тайтл должен был появиться осенью 2025 года.