Кардиолог назвал маскирующиеся за нормальным уровнем холестерина болезни

Кардиолог Рогачев: Нормальный уровень холестерина может скрывать болезни печени

Некоторые заболевания могут развиваться при нормальном уровне холестерина, рассказал врач-Александр Рогачев. Маскирующиеся за хорошими анализами болезни он назвал в беседе с NEWS.ru.

По его словам, нормальное значение холестерина в пределах 5,2 ммоль/литр не исключает проблем со здоровьем. По его словам, при таком уровне может наблюдаться пониженное значение липопротеидов высокой плотности — это защитный компонент, участвующий в выведении холестерина из организма через печень. «Все зависит от образа жизни и множества других факторов, в том числе генетики и наличия смежных заболеваний», — пояснил Рогачев.

Кроме того, нормальные значения холестерина возможны и при повышении уровня других компонентов — липопротеидов низкой плотности, являющихся основным фактором развития атеросклероза. Влияют на эти показатели и другие индивидуальные особенности, уточнил кардиолог: у одного человека может начаться повреждение сосудов при показателе 4,9 ммоль/литр, а у другого риск будет минимален даже при показателе 5,5 ммоль/литр.

Рогачев обратил внимание на то, что около 80 процентов холестерина синтезируется в теле человека, и только около 20 процентов поступает с пищей. Чтобы избежать повышения уровня холестерина, врач порекомендовал не употреблять гиперкалорийную пищу с избытком простых углеводов, регулярно заниматься физической активностью и спать не менее восьми часов в сутки.

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