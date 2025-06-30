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07:13, 30 июня 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о попытках сдерживания российских бойцов со стороны командования ВСУ

Марочко: ВСУ бессмысленно «сжигают» военных и технику для сдерживания ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает бессмысленно «сжигать» военных и технику в боях в зоне СВО в попытках сдержать продвижение российской армии. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на прошлой неделе украинские войска безуспешно пытались сдерживать наступление сил России в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

«Ситуация на линии боевого соприкосновения [в минувшую неделю] оставалась стабильно напряженной, однако инициатива продолжала оставаться за ВС РФ», — отметил эксперт.

По словам Марочко, противник в большей степени сосредотачивал свои основные усилия на удержании оборонительных рубежей, но контратаки с целью возвращения утраченных рубежей также проводились.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что Украина за неделю в боях у Луганской Народной Республики потеряла около четырех тысяч солдат и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен российскими солдатами в зоне ответственности группировки «Запад».

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