Названы потери Киева за неделю в боях у ЛНР

Марочко: Украина за неделю в боях у ЛНР потеряла почти 4 тыс. солдат и наемников

Украина за неделю в боях у Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряла около четырех тысяч солдат и наемников. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По словам специалиста, наибольший ущерб в живой силе был нанесен российскими солдатами в зоне ответственности группировки войск «Запад».

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные начали небольшими группами заходить на позиции ВСУ в Купянске.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают военную технику под Купянском, потому что не могут ее эвакуировать из-за интенсивной работы российских дронов.