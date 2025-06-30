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06:40, 30 июня 2025Бывший СССР

Названы потери Киева за неделю в боях у ЛНР

Марочко: Украина за неделю в боях у ЛНР потеряла почти 4 тыс. солдат и наемников
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина за неделю в боях у Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряла около четырех тысяч солдат и наемников. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По словам специалиста, наибольший ущерб в живой силе был нанесен российскими солдатами в зоне ответственности группировки войск «Запад».

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные начали небольшими группами заходить на позиции ВСУ в Купянске.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают военную технику под Купянском, потому что не могут ее эвакуировать из-за интенсивной работы российских дронов.

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