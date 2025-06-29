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16:15, 29 июня 2025Бывший СССР

ВСУ начали бросать технику под Купянском из-за российских дронов

Боец ВС РФ с позывным Контора: ВСУ бросают технику под Купянском из-за дронов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают военную технику под Купянском, потому что не могут ее эвакуировать из-за интенсивной работы российских дронов. Об этом рассказал РИА Новости боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Контора.

Военный рассказал, что в ходе боевой задачи расчет беспилотников обнаружил брошенную польскую бронемашину без значительных повреждений. Он отметил, что украинские войска все чаще отказываются от эвакуации техники.

«Работаем активно. У них просто нет шансов забрать свое. Ну и, конечно, наша пехота продвигается на данном участке», — приводятся в публикации слова военного.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные начали небольшими группами заходить на позиции ВСУ в Купянске. Эксперт добавил, что ВС России ведут подготовку для полномасштабного захода в город.

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