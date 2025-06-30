Марочко сообщил об одном оставшемся поселке под контролем ВСУ у Красноармейска

Марочко: ВС России осталось взять под контроль один поселок у Красноармейска

Вооруженным силам (ВС) России осталось взять под контроль один поселок у Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил подполковник народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Освобождение Новоукраинки (…) — это развитие успеха наших войск, которые действуют южнее от Красноармейска. (...) На данный момент нам остался один населенный пункт - Чунишино, который нужно освободить и дальше [открывается] прямая дорога на Красноармейск», — заявил он.

Марочко также отметил развитие успеха у населенных пунктов Зеленое и Даченское.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины продолжает бессмысленно «сжигать» военную технику и личный состав в боях в зоне специальной военной операции (СВО) в попытках сдержать продвижение российской армии.