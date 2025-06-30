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11:14, 30 июня 2025Бывший СССР

Марочко сообщил об одном оставшемся поселке под контролем ВСУ у Красноармейска

Марочко: ВС России осталось взять под контроль один поселок у Красноармейска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России осталось взять под контроль один поселок у Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил подполковник народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Освобождение Новоукраинки (…) — это развитие успеха наших войск, которые действуют южнее от Красноармейска. (...) На данный момент нам остался один населенный пункт - Чунишино, который нужно освободить и дальше [открывается] прямая дорога на Красноармейск», — заявил он.

Марочко также отметил развитие успеха у населенных пунктов Зеленое и Даченское.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины продолжает бессмысленно «сжигать» военную технику и личный состав в боях в зоне специальной военной операции (СВО) в попытках сдержать продвижение российской армии.

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