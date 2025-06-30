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23:44, 30 июня 2025Бывший СССР

На Украине нашли обломок отработавшего российского дрона со смайликом

На Украине показали на видео обломок дрона «Герань-2» со смайликом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

На Украине показали обломок отработавшего дрона «Герань-2» со смайликом, об этом сообщает «Российская газета».

На кадрах видна часть крыла, уцелевшая при взрыве боевой части. На нее белым маркером нанесена улыбающаяся рожица.

Автор видео нецензурно прокомментировал находку, отметив, что беспилотники не только наносят ущерб Украине, но еще и улыбаются при этом.

Ранее в Одессе неизвестный украл упавший на город российский дрон «Герань-2». «Ничего личного, просто бизнес», — сыронизировало издание «Инсайдер UA» над пропажей беспилотника в районе поселка Совиньон.

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