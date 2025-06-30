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17:54, 30 июня 2025Бывший СССР

Отслуживших в ВСУ по «молодежному контракту» вновь мобилизуют

Страна.ua: Отслужившие по молодежному контракту ВСУ могут быть мобилизованы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Отслужившие по «молодежному контракту» бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть мобилизованы на общих основаниях. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на Минобороны.

«Ранее, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на воинский учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки к Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устранят эту неопределенность», — приводит издание данные оборонного ведомства.

Дополнительно уточняется, что Минобороны хочет предложить предоставить таким военным отсрочку на один год. Соответствующий законопроект уже внесен в Раду.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что план по набору молодых людей в возрасте 18-24 лет в подразделения ВСУ по контракту провалился. При этом, согласно публикации, привлечению украинской молодежи в ВСУ не помогла даже агрессивная реклама, видеоролики в TikTok и вирусные посты в социальных сетях, которые были специально рассчитаны на поколение Z.

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