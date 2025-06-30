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09:58, 30 июня 2025Россия

Раскрыты последствия для российских водителей при признаках депрессии

ТАСС: При признаках депрессии действие водительских прав могут приостановить
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Johan Funke / Unsplash

В России при признаках депрессии у человека могут приостановить действие водительских прав. Последствия для автомобилистов при подтверждении ряда диагнозов раскрыл ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Тургунбой Зокиров, передает ТАСС.

По словам эксперта, если при обязательном медицинском осмотре у водителя выявят признаки депрессии, то его направят на необходимые обследование и лечение. Если диагноз подтвердится, то действие водительского удостоверения приостановят, а его обладателя обяжут пройти внеочередное медицинское освидетельствование.

Зокиров отметил, что в случае подтверждения признаков депрессии на повторном медосвидетельствовании водительское удостоверение — как российское национальное, так и международное — будет считаться недействительным и подлежащим аннулированию.

Исходя из перечней, водительские права прекращаются при любом из таких состояний, как депрессивный эпизод, рекуррентное депрессивное расстройство, а также смешанное тревожное и депрессивное расстройство, уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат проверку водителей на алкоголь и наркотики. Также был расширен список запрещенных веществ, на которые будет проводиться тест: в список добавили мефедрон.

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