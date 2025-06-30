Крупнейший производитель хлеба в России предупредил о рисках разорения отрасли

Владелец «Коломенского» Тулупов объяснил недопустимость сдерживания цен на хлеб

Введение прямого регулирования цен на хлебобулочные изделия с целью удержать их в заданных рамках быстро разорит отрасль, ряд предприятий будут вынуждены объявить о банкротстве, а отдельные товарные позиции исчезнут из продажи. Об этом в интервью РБК заявил владелец крупнейшего в стране булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов.

По его словам, прибыльность компаний в этой сфере, даже имеющих эффективное производство, и без того невысока, более того, наценка в торговых сетях выше, чем у производителей.

В случае потолка цен «Коломенское» будет зарабатывать совсем немного, но ряд конкурентов такие условия уже не выдержат. По этой причине, считает Тулупов, регулирование стоимости хлеба маловероятно. С точки зрения снабжения населения это было бы плохим выбором со стороны властей — он приведет к большим проблемам, чем рост цен.

Глава «Коломенского» признал, что в случае роста регулирования производитель ищет любой выход. Так, после попытки ограничить цены на яйца появился меланж (яичный полуфабрикат, смесь яичных белков и желтков), если же дойдет до хлеба, то, к примеру, батон нарезной, скорее всего, пропадет из продажи, а на его место придет какой-то другой.

Перечисляя основные затраты производителей, Тулупов назвал сырье, зарплаты и логистику, причем на последний фактор уходит столько же, сколько на муку. Это связно с тем, что хлеб необходимо доставлять каждый день, уже спустя сутки он теряет привлекательность для покупателей.

В конце марта Федеральная антимонопольная служба пообещала усилить контроль за ценообразованием в случае с хлебом недолгого хранения. До этого гендиректор «Коломенского» Дмитрий Козлов указывал, что стоимость производства свежих хлебобулочных изделий в России в январе-ноябре 2024 года выросла на 27 процентов.