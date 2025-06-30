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13:34, 30 июня 2025Экономика

Россиян предупредили о подорожании ритуальных услуг

Экономист Мосягин: Похоронные компании поднимут цены на 8-10 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В июле-декабре 2025 года услуги похоронных компаний вырастут на восемь-десять процентов. Об этом заявил преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, основными причинами этой динамики останутся старение населения и общая ситуация с инфляцией, от которой зависят стоимость топлива, материалов и труда. Однако он предостерег от попыток прямого регулирования цен на этом рынке, поскольку такая политика чревата ухудшением качества услуг и развитием теневого рынка. Вместо этого экономист призвал к более жесткому обеспечению прозрачности ценообразования, контролю за обоснованностью затрат Федеральной антимонопольной службой и усилению адресной господдержки для социально уязвимых категорий граждан.

Также он отметил, что в I полугодии 2025 года российские похоронные компании получили рекордную выручку в 40 миллиардов рублей. А по итогам года она может дойти до 80-90 миллиардов.

Ранее сообщалось, что с января по апрель российский рынок ритуальных услуг вырос на 12,7 процента, до 39,5 миллиарда рублей.

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