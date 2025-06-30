Россиянам рассказали о новых противопоказаниях к вождению автомобиля

В России в список противопоказаний для водителей добавили обновление про зрение

В России в список противопоказаний для водителей добавили обновление про зрение. Подробности о новом перечне, который вступит в силу с 1 сентября, россиянам рассказал ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Тургунбой Зокиров, передает ТАСС.

По словам эксперта, в новом перечне появится подрубрика «Аномалии цветового зрения». Зокиров уточнил, что в данном случае речь идет о приведении перечня в соответствие с переизданием Международной классификацией болезней.

«В действующем перечне медицинских противопоказаний 2014 года есть запрет на вождение для людей с ахроматопсией. При этом такой диагноз отсутствует в переиздании Международной классификацией болезней», — пояснил он.

Кроме того, в обновленном перечне расширили понятие депрессии, как противопоказания к вождению. Если раньше была использована более широкая терминология, то теперь появились такие подпункты, как «Расстройство настроения».

Ранее сообщалось, что в России при признаках депрессии у человека могут приостановить действие водительских прав, а в случае подтверждения диагноза — аннулировать документ.

