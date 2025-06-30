Стало известно о снижении активности ВСУ в курском приграничье

ВСУ снизили активность после потерь на Теткинском и Глушковском направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли существенные потери на Теткинском и Глушковском направлениях в курском приграничье. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По его информации, ВСУ отправили на прорыв границы России только одну штурмовую группу — она выдвинулась из села Бессаловка в Сумской области. Бойцы ВСУ вступили в стрелковый бой, большая часть из них была уничтожена, оставшиеся военнослужащие бежали в обратном направлении.

Попытки прорыва в Курскую область сократились после того, как противник в субботу, 28 июня, понес существенные потери в приграничье. Тогда украинские военнослужащие пытались прорваться в направлении курского Нового Пути, но были уничтожены или отброшены.

27 июня стало известно, что атаки на приграничье полностью приостановились, при этом активными на этом участке боевых действий оставались беспилотники. В этом, как отметили авторы проекта WarGonzo, можно увидеть плохой знак, так как противник может готовить новую волну атак на приграничье.