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08:25, 27 июня 2025Россия

В России заявили о спаде атак ВСУ на приграничье и увидели в этом плохой знак

WarGonzo: Возможно, ВСУ готовят новую волну атак на российское приграничье
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Теткино Курской области снизилась. О спаде атак заявили авторы проекта WarGonzo в Telegram.

Для сравнения военблогеры приводят ситуацию в Сумской области, где на разных участках ВСУ предприняли 13 попыток контратаковать. При этом в WarGonzo заявили, что в факте снижения активности украинских подразделений можно увидеть и плохой знак.

«Возможно, что противник готовит новую волну атак на приграничье», — подытожили авторы проекта.

Ранее военкоры описали попытки ВСУ прорваться через границу к населенному пункту Теткино как маниакальные.

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