В России заявили о спаде атак ВСУ на приграничье и увидели в этом плохой знак

Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Теткино Курской области снизилась. О спаде атак заявили авторы проекта WarGonzo в Telegram.
Для сравнения военблогеры приводят ситуацию в Сумской области, где на разных участках ВСУ предприняли 13 попыток контратаковать. При этом в WarGonzo заявили, что в факте снижения активности украинских подразделений можно увидеть и плохой знак.
«Возможно, что противник готовит новую волну атак на приграничье», — подытожили авторы проекта.
Ранее военкоры описали попытки ВСУ прорваться через границу к населенному пункту Теткино как маниакальные.