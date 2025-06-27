В России заявили о спаде атак ВСУ на приграничье и увидели в этом плохой знак

WarGonzo: Возможно, ВСУ готовят новую волну атак на российское приграничье

Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Теткино Курской области снизилась. О спаде атак заявили авторы проекта WarGonzo в Telegram.

Для сравнения военблогеры приводят ситуацию в Сумской области, где на разных участках ВСУ предприняли 13 попыток контратаковать. При этом в WarGonzo заявили, что в факте снижения активности украинских подразделений можно увидеть и плохой знак.

«Возможно, что противник готовит новую волну атак на приграничье», — подытожили авторы проекта.

Ранее военкоры описали попытки ВСУ прорваться через границу к населенному пункту Теткино как маниакальные.