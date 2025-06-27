В России указали на одну деталь в сокращении попыток прорыва ВСУ в Курскую область

Telegram-канал «Северный ветер»: В курском приграничье остаются активны БПЛА

Несмотря на то что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сократили число попыток прорыва на территорию Курской области, активными на этом участке боевых действий остаются беспилотники. На это указали в Telegram-канале «Северный ветер», связанным с группировкой войск «Север».

По информации канала, противник не снизил активного применения летательных аппаратов, из-за чего российские артиллеристы вскрывают и уничтожают расчеты противника, которые управляют дронами. Российские военные, как уточняется, наносят удары по пунктам управления в селе Ястребиное Сумской области.

За минувшие сутки на теткинском и глушковском направлении уничтожено семь единиц техники. Как отчитались авторы канала, за это время ВСУ предприняли всего одну попытку прорыва на территорию России — в направлении поселка Новый Путь в Курской области.

О том, что атаки ВСУ на приграничье приостановились, стало известно 27 июня. В этом, как отметили авторы проекта WarGonzo, можно увидеть плохой знак, так как противник может готовить новую волну атак на приграничье.