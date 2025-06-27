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11:16, 27 июня 2025Россия

В России указали на одну деталь в сокращении попыток прорыва ВСУ в Курскую область

Telegram-канал «Северный ветер»: В курском приграничье остаются активны БПЛА
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Несмотря на то что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сократили число попыток прорыва на территорию Курской области, активными на этом участке боевых действий остаются беспилотники. На это указали в Telegram-канале «Северный ветер», связанным с группировкой войск «Север».

По информации канала, противник не снизил активного применения летательных аппаратов, из-за чего российские артиллеристы вскрывают и уничтожают расчеты противника, которые управляют дронами. Российские военные, как уточняется, наносят удары по пунктам управления в селе Ястребиное Сумской области.

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За минувшие сутки на теткинском и глушковском направлении уничтожено семь единиц техники. Как отчитались авторы канала, за это время ВСУ предприняли всего одну попытку прорыва на территорию России — в направлении поселка Новый Путь в Курской области.

О том, что атаки ВСУ на приграничье приостановились, стало известно 27 июня. В этом, как отметили авторы проекта WarGonzo, можно увидеть плохой знак, так как противник может готовить новую волну атак на приграничье.

ЖЗЛ
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