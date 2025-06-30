Стало известно о тайных визитах Леонтьева в Москву

Народный артист России Валерий Леонтьев тайно посещал Москву несколько раз. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на коллег артиста.
По словам собеседников издания, 76-летний исполнитель, который покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО) и постоянно проживает на территории США, возвращается не только ради корпоративов и частных выступлений, но и для встреч с друзьями.
«Занимается своими личными и бытовыми делами, встречается с друзьями. Недавно он отремонтировал свою московскую квартиру», — сообщил инсайдер.
Известно, что Леонтьеву принадлежит трехуровневая квартира в Колокольниковом переулке Москвы. В ноябре 2024 года артист заявил о завершении карьеры, но возвращался со своей пенсии, чтобы выступить на юбилейном концерте Игоря Крутого в Москве.
Ранее стало известно, что Валерий Леонтьев планирует вернуться в Россию из США в конце лета. Эту информации подтвердил концертный директор артиста Борис Чигирев.