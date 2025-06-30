Стало известно о тайных визитах Леонтьева в Москву

КП: Уехавший из России Валерий Леонтьев несколько раз тайно посещал Москву

Народный артист России Валерий Леонтьев тайно посещал Москву несколько раз. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на коллег артиста.

По словам собеседников издания, 76-летний исполнитель, который покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО) и постоянно проживает на территории США, возвращается не только ради корпоративов и частных выступлений, но и для встреч с друзьями.

«Занимается своими личными и бытовыми делами, встречается с друзьями. Недавно он отремонтировал свою московскую квартиру», — сообщил инсайдер.

Известно, что Леонтьеву принадлежит трехуровневая квартира в Колокольниковом переулке Москвы. В ноябре 2024 года артист заявил о завершении карьеры, но возвращался со своей пенсии, чтобы выступить на юбилейном концерте Игоря Крутого в Москве.

Ранее стало известно, что Валерий Леонтьев планирует вернуться в Россию из США в конце лета. Эту информации подтвердил концертный директор артиста Борис Чигирев.