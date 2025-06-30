Стало известно об ударе ВСУ по инфраструктуре одной из главных угольных шахт

Кимаковский: ВСУ ударили по инфраструктуре шахтоуправления «Покровское» в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по инфраструктуре шахтоуправления «Покровское» в Донецкой народной республике (ДНР) на красноармейском направлении. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, удар пришелся по главному вентиляционному стволу и горно-обогатительной фабрике. «Это объекты, которые остались в Удачном», — добавил чиновник.

Кимаковский отметил, что также были уничтожены два вентиляционных ствола шахты в пригороде Красноармейска (украинское название — Покровск). По его словам, оба промышленных объекта взорваны ВСУ при бегстве с позиций.

Ранее Игорь Кимаковский заявлял, что Российская армия подготовилась к штурму южных окраин Красноармейска.