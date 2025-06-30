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08:05, 30 июня 2025Мир

Трампа обвинили во вмешательстве во внутренние дела Израиля

Экс-посол США Шапиро: Трамп вмешивается во внутренние дела Израиля
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп вмешивается во внутренние дела Израиля, требуя прекратить судебный процесс над премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции. Об этом заявил бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро в интервью Axios.

«Это проявление императорского комплекса Трампа. Он думает, что если сбросит бомбы на Фордо и окажет помощь Израилю, то сможет диктовать израильским судьям, как править», — отметил дипломат.

Экс-посол добавил, что эта ситуация является вопиющим вмешательством США во внутренние дела Израиля.

26 июня Трамп призвал отменить суд против обвиняемого в коррупции «великого героя» Нетаньяху. Премьер-министр Израиля, по его словам, является упорным и компетентным лидером, а также воином, который любит свою страну.

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