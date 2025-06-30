РИА Новости: В Азербайджане задержали редактора Ruptly

В Азербайджане задержали редактора видеоагентства Ruptly, сообщает РИА Новости.

По его данным, сотрудница Ruptly находилась в Азербайджане с частным визитом.

По информации издания, Гусейнова также является гражданкой Азербайджана. Инцидент произошёл после того, как по просьбе редакции она отправилась к месту задержания других журналистов Sputnik, чтобы снять видео происходящего. О задержании дочери журналистам сообщила её мать, подтвердив, что Гусейнова находится в отделении полиции.

«Сотрудница действительно была задержана, сейчас она в полиции», — рассказала мать журналистки. В настоящее время связь с Гусейновой отсутствует, детали происшествия выясняются.

Ранее в МИД Азербайджана вызвали временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волоковых, были отменены все культурные мероприятия по линии Москвы, офис «Sputnik Азербайджан» заблокировали сотрудники полиции, а позже появилась информация о том, что силовики задержали двоих агентов ФСБ, якобы работавших в информационном агентстве под прикрытием.