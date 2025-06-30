Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:09, 30 июня 2025Бывший СССР

В Азербайджане задержали редактора Ruptly

РИА Новости: В Азербайджане задержали редактора Ruptly
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

В Азербайджане задержали редактора видеоагентства Ruptly, сообщает РИА Новости.

По его данным, сотрудница Ruptly находилась в Азербайджане с частным визитом.

По информации издания, Гусейнова также является гражданкой Азербайджана. Инцидент произошёл после того, как по просьбе редакции она отправилась к месту задержания других журналистов Sputnik, чтобы снять видео происходящего. О задержании дочери журналистам сообщила её мать, подтвердив, что Гусейнова находится в отделении полиции.

«Сотрудница действительно была задержана, сейчас она в полиции», — рассказала мать журналистки. В настоящее время связь с Гусейновой отсутствует, детали происшествия выясняются.

Ранее в МИД Азербайджана вызвали временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волоковых, были отменены все культурные мероприятия по линии Москвы, офис «Sputnik Азербайджан» заблокировали сотрудники полиции, а позже появилась информация о том, что силовики задержали двоих агентов ФСБ, якобы работавших в информационном агентстве под прикрытием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Убирайтесь оттуда к черту!» Вэнс провозгласил «доктрину Трампа» во внешней политике. Чем это угрожает России?

    Дубинский рассказал о последствиях попыток затянуть конфликт на Украине

    В Госдуме раскритиковали чиновников за неуместные подарки семьям бойцов СВО

    В Швейцарии заявили о готовности предоставить стадион клубам РФ для международных матчей

    В Сумской области погиб солист украинской группы

    На Западе осудили вечеринку с ванной шампанского в Одессе

    Российские военные взяли под контроль всю территорию ЛНР

    Путин поручил привести уровень жизни в Донбассе и Новороссии к среднему по России

    В российском регионе ограничили связь и мобильный интернет из-за угрозы беспилотников

    Задержанных в Екатеринбурге членов ОПГ проверят на причастность к массовому отравлению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости