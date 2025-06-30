В России отреагировали на планы Армении начать военное сотрудничество с ЕС

Сенатор Климов: Армении будет сложно сотрудничать с разными альянсами

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам сенатор Андрей Климов, комментируя планы Армении сотрудничать с Европейским союзом (ЕС) в оборонной сфере, отметил, что сложно совмещать сотрудничество с разными альянсами одновременно, но Россия уважает суверенитет и независимость республики. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Очень сложно совместить стремление одновременное в несколько разных организаций, но поскольку мы ведем речь о суверенном государстве, уважаем суверенитет и независимость Армении, то выбор за их гражданами, прежде всего за их властями, которые были там законно избраны», — сказал Климов.

Последствия, по его словам, будут зависеть от того, к какому решению придут официальные лица в Ереване и как на это отреагируют граждане. Сложно совместить одновременное сотрудничество с принципиально разными альянсами, подчеркнул сенатор.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Армения и Европейский союз (ЕС) начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере.

Заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян ранее заявлял, что Армения примет четкое решение в отношении выбора между ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По его словам, Ереван продолжает оставаться членом ЕАЭС, параллельно углубляя отношения с ЕС и странами — участницами организации.

