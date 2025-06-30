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12:31, 30 июня 2025Россия

В российском регионе осквернили могилы бойцов СВО

В Карелии осквернили могилы участников спецоперации
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Карелии осквернили могилы участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Черника».

О случившемся изданию рассказала жительница Кондопоги, сын которой похоронен на кладбище. Снимки россиянке дала вдова другого бойца. На них видно лишенные флагов флагштоки.

Жительница Кондопоги сообщила, что сорванные флаги были найдены в мусорном контейнере. Они были зарорваны. При этом флаги республики и родов войск остались нетронутыми, отмечает издание. Полиция начала проверку по факту осквернения захоронений.

Ранее могилу участника СВО осквернили в Бурятии. Там изображение бойца на надгробье залили краской. Расследованием инцидента и установлением личностей причастных занимаются сотрудники МВД России.

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