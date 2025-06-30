Внешность Екатерины Варнавы на новых фото описали в сети фразой «выкопали из могилы»

Внешность российской актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы на новых фото описали в сети фразой «выкопали из могилы». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,4 миллиона подписчиков.

На размещенных черно-белых кадрах 40-летняя звезда предстала в полный рост в корсетном мини-платье. Наряд оказался оформлен глубоким разрезом и П-образным декольте. Также артистка сделала укладку в стиле ретро, надела босоножки на каблуках и дополнила образ жемчужным ожерельем, серьгами-подвесками и прозрачными перчатками.

Пользователи высказались о снимках в комментариях. «Ее из могилы выкопали, что ли?», «Человек болен, а все вокруг насмехаются», «Вспоминаются военнопленные», «Ходячий труп», — заявили юзеры.

В марте Варнава неприличным жестом ответила на критику худобы.

