Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:20, 30 июня 2025Ценности

Внешность Екатерины Варнавы на новых фото описали в сети фразой «выкопали из могилы»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Внешность российской актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы на новых фото описали в сети фразой «выкопали из могилы». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,4 миллиона подписчиков.

На размещенных черно-белых кадрах 40-летняя звезда предстала в полный рост в корсетном мини-платье. Наряд оказался оформлен глубоким разрезом и П-образным декольте. Также артистка сделала укладку в стиле ретро, надела босоножки на каблуках и дополнила образ жемчужным ожерельем, серьгами-подвесками и прозрачными перчатками.

Пользователи высказались о снимках в комментариях. «Ее из могилы выкопали, что ли?», «Человек болен, а все вокруг насмехаются», «Вспоминаются военнопленные», «Ходячий труп», — заявили юзеры.

В марте Варнава неприличным жестом ответила на критику худобы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Им так было по кайфу». Чеченские бойцы напали на сотрудников военной полиции. Военкоры потребовали навести порядок

    На Украине рассказали о боях в Днепропетровской области

    Россияне разных поколений рассказали о накоплениях на квартиру

    Дания начнет принимать на военную службу граждан с проблемами здоровья

    Бывший российский депутат скрылся от следствия в Турции

    На Западе рассказали о российской «вакуумной артиллерии»

    Сотрудников российского агентства вызвали в офис в Баку

    В Армении попросили Лаврова не вмешиваться в дела страны

    Азербайджанская полиция заблокировала редакцию Sputnik в Баку

    Турецкую недвижимость российской чиновницы обратили в доход государства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости