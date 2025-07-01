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01:00, 1 июля 2025Ценности

Алена Водонаева в мокром платье без бюстгальтера снялась на улице в Нью-Йорке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @alenavodonaeva

Российская телеведущая Алена Водонаева в откровенном виде снялась на улице в Нью-Йорке. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летнюю блогершу запечатлели на перекрестке в мокром облегающем платье-комбинации. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань наряда просвечивала ее обнаженная грудь.

В то же время она надела бежевые босоножки на каблуках, уложила волосы гладкими волнами и сделала макияж в темно-коричневой гамме.

Ранее Водонаева раскритиковала «мамок с сиськами навыкат» на школьных линейках.

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