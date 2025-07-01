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12:24, 1 июля 2025Россия

Армия России нанесла удар по украинской военной инфраструктуре

Минобороны: Армия России ударила по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России ударила по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Целями стали цеха производства украинских беспилотников, склады вооружения и военной техники, а также система управления ВСУ, отметили в министерстве. Кроме того, были атакованы районы сосредоточения живой силы противника в 148 районах.

Удары были нанесены российским дальнобойным оружием, подчеркнули в Минобороны. Речь идет о ракетном вооружении, артиллерии, а также пилотируемой и беспилотной авиации.

В конце июня Российская армия заняла село Новоукраинка в Донецкой народной республике. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск «Центр».

ЖЗЛ
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