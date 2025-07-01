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08:24, 1 июля 2025Бывший СССР

Бойцов ВСУ начали бросать в «мясные штурмы» вблизи Купянска

Марочко: Бойцов ВСУ бросают в мясные штурмы у Купянска в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает бойцов в «мясные штурмы» у Купянска в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские военные попытались атаковать позиции российских войск у Двуречной, Долгенького и Дорошовки. Он подчеркнул, что такие меры предпринимаются, чтобы оттянуть часть сил и средств армии России, продвигающихся к Купянску.

«Вероятнее всего, украинское командование начало операцию по купированию угрозы занятия нашими войсками Купянска и, ведя «мясные штурмы», пытается оттянуть часть сил и средств ВС РФ, задействованных в освобождении Купянска от украинских оккупантов», — сказал он.

Ранее Марочко заявил, что российские военные уже зашли в Купянск небольшими группами. По его словам, они готовят возможность для полномасштабного захода войск в город.

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