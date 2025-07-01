В России заочно арестовали экс-главу музея современного искусства за оскорбление верующих

В Перми суд заочно арестовал экс-директора музея Permm Аллахвердиеву

В Перми суд заочно арестовал бывшего директора музея современного искусства Permm Наилю Аллахвердиеву. Об этом пишет ТАСС.

Аллахвердиеву объявили в розыск. Она проходит обвиняемой по статье 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). В декабре 2024 года женщина уволилась по собственному желанию.

Поводом для преследования стала одна из выставок, работы на которой могли оскорбить чувства верующих.

Ранее МВД России объявило в розыск экс-топ-менеджера Центрального Банка Дмитрия Рубинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.