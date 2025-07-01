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17:06, 1 июля 2025Россия

Губернатор рассказал об анархии в одном из приграничных населенных пунктов России

Белгородский глава Гладков: В одном из приграничных сел началась анархия
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В одном из приграничных сел Белгородской области после отселения администрации началась анархия. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, его слова приводит РБК.

По заявлению чиновника, на анархию ему пожаловались сами жители поселка. Он добавил, что вслед за отселенной администрацией потянулись и жители населенного пункта.

«Я приехал, хожу по улицам, захожу в магазин, мне владелец магазина говорит: "Вячеслав Владимирович, у нас анархия"», — рассказал глава Белгородской области. Гладков отметил, что после жалоб местных жителей ситуацию исправили.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области решили отложить ремонт поврежденных украинскими войсками домов уехавших за границу жителей.

ЖЗЛ
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