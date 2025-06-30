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11:40, 30 июня 2025Россия

Власти Белгородской области решили отложить ремонт домов уехавших за границу жителей

Губернатор Гладков: Ремонтом домов покинувших РФ белгородцев займутся после СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Восстановлением домов покинувших Россию белгородцев займутся после окончания специальной военной операции (СВО), решили власти региона. Об этом во время совещания с региональным правительством заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, решение по обсуждавшейся ранее идее отложить ремонт уже принято властями.

«Восстановлением имущества [уехавших за границу жителей], как движимого так и недвижимого, будем заниматься после окончания специальной военной операции в рамках действующего законодательства РФ и Белгородской области», — заявил чиновник на совещании.

Ранее Гладков заявлял, что если белгородцы покинули страну, то власти не должны в первую очередь тратиться на них. «Люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелой ситуации», — отмечал он.

ЖЗЛ
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