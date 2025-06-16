«Почему мы должны тратиться на них?» Власти Белгородской области предложили не восстанавливать дома тех, кто уехал из России

В Белгороде предложили не восстанавливать дома жителей, покинувших Россию

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил не восстанавливать разрушенные обстрелами дома жителей, уехавшими из России.

Тема была поднята на заседании регионального правительства. Глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова, говоря о восстановлении разрушенных домов, сообщила, что к некоторым из них нет доступа, так как их владельцы уехали либо за пределы региона, либо за пределы РФ.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С ее слов, установлено 12 домов, где есть «проблемы с собственниками». При этом она подчеркнула, что администрация находится в ежедневном контакте с ними и часть из них уже приезжает в свои дома. Сколько именно владельцев находится за границей, она не уточнила.

Губернатор предложил не заниматься домами уехавших до окончания СВО

В ответ Вячеслав Гладков предложил вынести на рассмотрение оперативного штаба вопрос об актуальности восстановления жилья и выплаты компенсации, если владельцы покинули страну и проживают за границей.

Если люди покинули страну, почему мы должны в первую очередь тратиться на них, тогда как люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелой ситуации? Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Он также предложил восстанавливать такие дома после окончания СВО. «У меня вот большие сомнения в правильности наших действий, что мы одинаково помогаем всем. Мы говорим не о тех, кто выехал на день-два, а кто выехал за рубеж вместе с семьей, эти данные же есть в муниципалитетах. Почему мы их должны ставить в один ряд со всеми? Если есть двойное гражданство — пусть обращается к той стране, в которой он получил гражданство», — призвал Гладков.

До окончания спецоперации он предложил консервировать эти дома. «А так получается нечестно и несправедливо. И правильно жалуются люди», — заключил глава области.

Гладков предлагал запретить учиться в госвузах тем, кто против СВО

В январе губернатор Белгородской области выдвигал инициативу запретить учиться в государственных учебных заведениях тем, кто выступает против СВО или высказывается против церкви.

«Если ребенок совершает, например, противоправные действия в отношении военнослужащих, оценки действий государства в рамках СВО, мое предложение — рассмотреть вопрос, если это происходит (...) о недопущении в будущем получать образование в техникумах и вузах государственных», — предлагал он.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Чиновник считает, что, несмотря на то что власти «борются за каждого ребенка», для детей нужно ввести дополнительную ответственность. По его мнению, государство должно негативно относиться к будущему таких детей, оставляя им возможность получать образование лишь в частных учебных заведениях.

Однако официальных решений за этим не последовало — сообщений о возможном введении такого запрета позднее не было.

Кроме того, Гладков в мае выступил против проведения выпускных в ресторанах и кафе, считая, что последний день учебы выпускники школ должны провести в стенах учебного заведения.

Также он предлагал нанимать в строительные бригады жителей приграничных территорий, которые пострадали от обстрелов. По его мнению, нужно брать местных, поскольку те привыкли жить и работать во время атак.