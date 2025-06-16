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12:29, 16 июня 2025Россия

«Почему мы должны тратиться на них?» Власти Белгородской области предложили не восстанавливать дома тех, кто уехал из России

В Белгороде предложили не восстанавливать дома жителей, покинувших Россию
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил не восстанавливать разрушенные обстрелами дома жителей, уехавшими из России.

Тема была поднята на заседании регионального правительства. Глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова, говоря о восстановлении разрушенных домов, сообщила, что к некоторым из них нет доступа, так как их владельцы уехали либо за пределы региона, либо за пределы РФ.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С ее слов, установлено 12 домов, где есть «проблемы с собственниками». При этом она подчеркнула, что администрация находится в ежедневном контакте с ними и часть из них уже приезжает в свои дома. Сколько именно владельцев находится за границей, она не уточнила.

Губернатор предложил не заниматься домами уехавших до окончания СВО

В ответ Вячеслав Гладков предложил вынести на рассмотрение оперативного штаба вопрос об актуальности восстановления жилья и выплаты компенсации, если владельцы покинули страну и проживают за границей.

Если люди покинули страну, почему мы должны в первую очередь тратиться на них, тогда как люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелой ситуации?

Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Он также предложил восстанавливать такие дома после окончания СВО. «У меня вот большие сомнения в правильности наших действий, что мы одинаково помогаем всем. Мы говорим не о тех, кто выехал на день-два, а кто выехал за рубеж вместе с семьей, эти данные же есть в муниципалитетах. Почему мы их должны ставить в один ряд со всеми? Если есть двойное гражданство — пусть обращается к той стране, в которой он получил гражданство», — призвал Гладков.

До окончания спецоперации он предложил консервировать эти дома. «А так получается нечестно и несправедливо. И правильно жалуются люди», — заключил глава области.

Гладков предлагал запретить учиться в госвузах тем, кто против СВО

В январе губернатор Белгородской области выдвигал инициативу запретить учиться в государственных учебных заведениях тем, кто выступает против СВО или высказывается против церкви.

«Если ребенок совершает, например, противоправные действия в отношении военнослужащих, оценки действий государства в рамках СВО, мое предложение — рассмотреть вопрос, если это происходит (...) о недопущении в будущем получать образование в техникумах и вузах государственных», — предлагал он.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Чиновник считает, что, несмотря на то что власти «борются за каждого ребенка», для детей нужно ввести дополнительную ответственность. По его мнению, государство должно негативно относиться к будущему таких детей, оставляя им возможность получать образование лишь в частных учебных заведениях.

Однако официальных решений за этим не последовало — сообщений о возможном введении такого запрета позднее не было.

Кроме того, Гладков в мае выступил против проведения выпускных в ресторанах и кафе, считая, что последний день учебы выпускники школ должны провести в стенах учебного заведения.

Также он предлагал нанимать в строительные бригады жителей приграничных территорий, которые пострадали от обстрелов. По его мнению, нужно брать местных, поскольку те привыкли жить и работать во время атак.

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