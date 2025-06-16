Разрушенные обстрелами дома уехавших из России предложили не восстанавливать

Губернатор Гладков предложил не восстанавливать дома уехавших из РФ белгородцев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании регионального правительства предложил не восстанавливать разрушенные обстрелами дома жителей, уехавших из Российской Федерации. Трансляция мероприятия велась на странице главы во «ВКонтакте».

По мнению Гладкова, власти в первую очередь должны помогать тем гражданам, которые остаются в приграничье, а также живут и работают в крайне тяжелой ситуации.

Белгородский губернатор отметил, что если у людей есть двойное гражданство, то они должны обращаться к другому государству, которое выдало им паспорт. Кроме того, Гладков предложил консервировать дома и машины уехавших до окончания спецоперации на Украине.

До этого сообщалось, что глава Белгородской области выступил с инициативой не пускать в вузы осуждающих спецоперацию детей.