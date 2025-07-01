Людям с высоким индексом массы тела указали на надежный способ похудеть

Эндокринолог Яцишина: Люди с высоким ИМТ могут похудеть медикаментозно

При индексе массы тела (ИМТ) менее 27 эффективным методом коррекции веса будет изменение образа жизни, считает врач высшей категории, кандидат медицинских наук, эндокринолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Ольга Яцишина. На надежный способ похудеть людям с низким и высоким ИМТ она указала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Яцишиной, людям с показателем ИМТ до 27 похудеть могут помочь здоровое питание и увеличение физической активности. Употреблять такому человеку стоит на 500-700 килокалорий меньше суточной нормы, рассчитанной с учетом возраста, пола и массы тела. При этом врач отметила, что голодания лучше избегать, а физическая активность должна составлять около 150-200 минут в неделю, то есть около 30 минут большинство дней в неделю.

При ИМТ более 30 или более 27, но с наличием метаболических осложнений ожирения (гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, апноэ), помимо правильного питания и спорта, врач рекомендовала рассмотреть медикаментозное лечение. Это позволит более интенсивно снизить вес и уменьшить риски развития осложнений. «При тяжелом ожирении (ИМТ более 40) можно рассмотреть бариатрическую операцию, но важно учитывать, что это серьезное вмешательство с риском осложнений. Также без соблюдения диеты и физической активности есть высокая вероятность набора веса обратно. Это крайняя мера, прибегать к ней желательно только в самых тяжелых случаях с большим количеством сопутствующих ожирению осложнений», — предупредила эндокринолог.

Свою эффективность вне зависимости от степени ожирения доказала поведенческая терапия, работа с психотерапевтом. Так как нередко в основе набора веса лежат различные психоэмоциональные нарушения, тревожные расстройства и нарушения пищевого поведения («заедание стрессов») Ольга Яцишина эндокринолог

Перед началом борьбы с ожирением врач Яцишина порекомендовала проконсультироваться с эндокринологом и найти причины ожирения — генетические, связанные с образом жизни и болезнями. Для понимания тактики лечения важно также выяснить на начальных этапах, нет ли осложнений ожирения.

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