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17:23, 1 июля 2025Ценности

Микрошорты из 2000-х вернутся в моду

Vogue: Популярные в 2000-х годах микрошорты вернутся в моду летом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Freepik

Один популярный в 2000-х годах предмет гардероба вернется в моду летом. Об этом сообщает немецкая версия журнала Vogue.

Речь идет о микрошортах, которые в прошлом активно носили знаменитости. Среди них — певицы Мадонна и Кайли Миноуг, а также манекенщица Кейт Мосс. В настоящее время мужские и женские версии данного предмета гардероба включили в свои коллекции многие известные бренды, в том числе Miu Miu, Zara, Martine Rose, Canada Goose, Isabel Marant и Stella McCartney.

В свою очередь, журналисты посоветовали носить микрошорты с топами, сетчатыми колготками, высокими или грубыми сапогами.

В мае сообщалось, что популярная в 1990-х годах летняя обувь вернулась в моду.

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