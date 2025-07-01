Многокилометровую пробку из «забитых» мигрантами машин на въезде в Россию сняли на видео

Огромную пробку из машин стремящихся попасть в РФ мигрантов сняли на видео

Многокилометровую пробку из машин, стремящихся попасть в Россию мигрантов, сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Запись была сделана на российско-казахстанской границе — рядом с Оренбургской или Челябинской областями. На ней показана длинная очередь из легковых автомобилей. Большинство из них, по словам автора ролика, забиты представителями одной из среднеазиатских национальностей.

Канал пояснил, что ажиотаж на границе связан с изменениями правил прибытия мигрантов в Россию. Так, с 30 июня при пересечении границы иностранцам необходимо пройти обязательную регистрацию в специализированной системе.

По словам жителей Чебялинской области, которые приводит канал, также наблюдается непрерывный поток пеших мигрантов.

С 1 июля в России вступили в силу правила, согласно которым мигрантов будут лишать мобильной связи, если они не сдадут биометрию. В противном случае они не смогут заключить договор ни с одним оператором.