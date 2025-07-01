В России мигрантов начнут лишать мобильной связи при одном условии

В России не сдавших биометрию мигрантов с 1 июля лишат мобильной связи

В России с 1 июля мигрантов начнут лишать мобильной связи при одном условии — если они не сдали биометрию. Об этом сообщает ТАСС.

По новому закону, с начала 2025 года иностранцы могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе.

«По ранее заключенным договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь», — обозначили в Минцифры.

Уточняется, что неактивные более трех месяцев номера отключат сразу, а активные — поэтапно. При этом сначала будут заблокированы услуги международной и междугородней связи и снижена скорость интернета, а через 30 дней оказание услуг связи будет прекращено полностью.

На сегодняшний день более двух миллионов иностранцев зарегистрировались в Единой биометрической системе, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что данные о прохождении дактилоскопии мигрантами будут отражаться в регистре сведений о населении. Туда также включат информацию о выдаче мигрантам документов, которые подтверждают прохождение ими обязательной процедуры.