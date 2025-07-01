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15:58, 1 июля 2025Россия

Москалькова раскрыла подробности о пытках с травлей собаками и насилием в украинском плену

Москалькова призвала мировое сообщество осудить киевский режим за пытки в плену
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество осудить действия киевского режима, в том числе пытки военнопленных. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Омбудсмен раскрыла подробности содержания доклада управления верховного комиссара ООН по правам человека. В частности, в отчете с 24 февраля 2022 года задокументировано жестокое обращение со 170 задержанными, среди которых — российские военнопленные, вывезенные на территорию Украины мирные россияне, а также сами украинцы.

«Пытки военнопленных, травля собаками и сексуальное насилие, избиение «политических» заключенных за лояльность к России, психологическое давление на пророссийски настроенных украинцев, обвинения в государственной измене, «коллаборационизме» и других преступлениях, связанных с национальной безопасностью, за одно только сочувствие Москве, нечеловеческое отношение к инакомыслящим. Все это взято из арсенала нацистских преступников», — обозначила Москалькова.

Российский омбудсмен обратилась к мировому сообществу, призвав со всей серьезностью отнестись к представленным в докладе фактам, а также принять действенные меры к осуждению действий Киева.

Ранее Москалькова сообщила, что в Сумах продолжают оставаться 32 жителя Курской области. Она также раскрыла подробности об условиях их содержания.

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