Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:39, 1 июля 2025Экономика

Москвичей призвали не грешить на погоду

Синоптик Позднякова: Погода в первые дни июля будет осенней
Мария Черкасова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Погода в первые дни июля будет осенней, как в начале сентября, рассказала «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Температура окажется на пять градусов ниже климатической нормы 1 июля и на три градуса ниже нормы 2 июня. При этом после москвичей ждет шикарная погода, с температурой днем около плюс 25 градусов. «В общем, пока грешить на месяц, который еще даже не начался, не советую», — поделилась Позднякова.

Сам июль будет умеренно теплым, но пасмурным. Погода часто будет облачной, с кратковременными дождями, местами возможны грозы. Самые сильные ливни прогнозируются 6–7 июля. После череды дождей температура будет держаться на отметке плюс 23-25 градусов.

Ранее дожди и обвал температуры в столицу принес циклон «Корнелиус». Он пришел в столичный регион в воскресенье, 29 июня, его действие продлится вплоть до среды, 2 июля.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль поблагодарил Трампа

    Следователи поймали изнасиловавшего и расправившегося с ребенком 30 лет назад россиянина

    Дочь Волочковой захотела отказаться от фамилии матери

    Песков высказался об ускорении урегулирования конфликта на Украине

    Российский профессор-востоковед попал под уголовную статью

    Москвичей призвали не грешить на погоду

    Виталия Гогунского назвали плюшевым мужчиной

    Женщина пожаловалась на боли в животе, приехала к врачу на самокате и внезапно родила сына

    Украина получила очередной многомиллионный кредит от МВФ

    В Кремле высказались об ударах ВСУ по российским городам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости