Москвичей призвали не грешить на погоду

Синоптик Позднякова: Погода в первые дни июля будет осенней

Погода в первые дни июля будет осенней, как в начале сентября, рассказала «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Температура окажется на пять градусов ниже климатической нормы 1 июля и на три градуса ниже нормы 2 июня. При этом после москвичей ждет шикарная погода, с температурой днем около плюс 25 градусов. «В общем, пока грешить на месяц, который еще даже не начался, не советую», — поделилась Позднякова.

Сам июль будет умеренно теплым, но пасмурным. Погода часто будет облачной, с кратковременными дождями, местами возможны грозы. Самые сильные ливни прогнозируются 6–7 июля. После череды дождей температура будет держаться на отметке плюс 23-25 градусов.

Ранее дожди и обвал температуры в столицу принес циклон «Корнелиус». Он пришел в столичный регион в воскресенье, 29 июня, его действие продлится вплоть до среды, 2 июля.