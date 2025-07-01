Политолог Фриман: ЕС хочет превратить Украину в Афганистан

Европейский союз (ЕС) хочет превратить Украину в Афганистан со своим аналогичным «правительством в изгнании» и постепенно пытается в эту задачу втянуть президента США Дональда Трампа. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан Фриман.

«Цель европейцев, от которой Трамп не отказался, несмотря на все его протесты, состоит в том, чтобы создать своего рода клиентский зад, если понадобится, с поддерживаемым Западом «правительством в изгнании», в надежде превратить Украину в своего рода Афганистан», — указал исследователь.

Фриман подчеркнул, что подобная политика разрушения является тщетной. Тем не менее, добавил он, Евросоюз не отказывается от этих попыток, так как не понимает реалий на земле.

Ранее Фриман заявил, что «Доктрина Трампа» во внешней политике, которую 24 июня провозгласил вице-президента США Джей Ди Вэнс, уступает России и является рискованной из-за применения военной силы. По его словам, новая концепция исключает возможность дипломатии для администрации Трампа, в том числе на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.