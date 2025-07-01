На Западе назвали слабость Трампа перед Россией

Политолог Фриман: Доктрина Трампа во внешней политике уступает России

«Доктрина Трампа» во внешней политике, которую 24 июня провозгласил вице-президента США Джей Ди Вэнс, уступает России и является рискованной из-за применения военной силы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан Фриман.

«В отличие от российской внешней политики, он не указывает обстоятельства, при которых будет применяться сила, привнося катастрофические уровни риска в конфронтации, в которых участвуют ядерные великие державы», — указал исследователь.

Кроме того, Фриман указал, что предыдущие доктрины американской внешней политики, такие как «доктрина Монро» и «доктрина Рейгана» четко указывали в чем заключаются национальные интересы США. По его словам, этот факт исключает возможность дипломатии для администрации американского лидера Дональда Трампа, в том числе на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.

24 июня вице-президент США Вэнс выступил с речью на мероприятии Республиканской партии в штате Огайо. Хвалебно комментируя прекращение огня между Ираном и Израилем, он провозгласил появление «доктрины Трампа», которая должна изменить весь подход американской внешней политики. По его словам, она предполагает определение национальных интересов и применение военной силы, в случае если дипломатия не помогает решить вопрос.